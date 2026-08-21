BIST 100 endeksi, son işlem gününü yüzde 0,43 kayıpla 14.396 puan seviyesinden kapattı. Günlük işlem hacminin 174,7 milyar TL olarak gerçekleştiği piyasada, bankacılık hisselerindeki satış baskısı öne çıktı.

• Düşüşle Öne Çıkanlar: YKBNK (yüzde 2,30), GARAN (yüzde 2,05), AKBNK (yüzde 1,56), ISCTR (yüzde 1,20), BIMAS (yüzde 1,32), ASTOR (yüzde 1,28) ve TCELL (yüzde 1,15).

• Pozitif Ayrışanlar: SISE (yüzde 2,99), KCHOL (yüzde 1,58) ve EREGL (yüzde 0,90) yükselişleriyle kayıpları sınırladı.

• Günün Veri Gündemi: Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi (Temmuz ayı: 89,8), Kapasite Kullanım Oranı ve Turizm İstatistikleri takip edilecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AEFES – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• AKBNK – Yurt dışında 8 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• A1CAP – 91 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• AVOD – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun B(tr)’den CC+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• ADEL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA(tr)’den A+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• AKHAN – Halka arzdan elde edilen fonun 503,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 447,3 milyon TL’sinin borç kapamada, 167,7 milyon TL’sinin kiralama ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

• ALVES – Şirketin, 3,2 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• AKFIS – Halka arzdan elde edilen fonun 1,2 milyar TL’sinin borç azaltımında, 1,1 milyar TL’sinin yatırım finansmanında, 137,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• BJKAS & CEMZY – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• CWENE – Tarzan Tarık Savran tarafından şirkete 158.600 dolar tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• DOFRB – Nevşehir Avanos’da konaklama tesisi projesinin Kapadokya Alan Komisyonu kararı ile uygun bulunduğu açıklandı.

• GSRAY – Futbolcu Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı, 25 milyon euro bonservis bedeli, futbolcuya yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• GSDHO – GSD Shipping B.V. bünyesinde yer alan Lena Maritime tarafından bir adet handysize tipi kuru yük gemisi alımına karar verildiği açıklandı.

• ISCTR – Industrial and Commercial Bank of China Grubu'ndan 200 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

• KLKIM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• KPEKS – Şirket payları 21 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• MCARD – Şirket ile kurumsal bir müşteri arasında 216,4 milyon TL bedelli müşteri sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• NUHCM – Yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği açıklandı.

• ORZAX – 2026 yılında 10,5 milyar TL ciro, 3,6 milyar TL FAVÖK, 1,2 milyar TL yatırım harcaması beklendiği açıklandı.

• QUICK – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 9.833.280 adet paya fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

• QNBTR – 60 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• SMRVA – ISCTR tarafından gerçekleştirilen 376,4 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

• SASA – S&P tarafından şirketin kredi notunun B-, not görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.

• SMRTG – Smart Holding tarafından şirkete 735 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• TATEN – Venka Elektrik’in sermayesinin 50.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• TGSAS – Oy haklarının değişmesi kapsamında 247 TL fiyattan pay alım teklifinde bulunulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

• VKGYO – Bursa’daki taşınmazların 230 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

• VESTL – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• YKBNK – Yurt dışında 1.100 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 3,69 – 3,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 409.835 adet pay 10,25 TL fiyattan geri alındı.

• DCTTR – Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Amet tarafından 7,23 – 7,25 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 77,35’e yükseldi.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.000 adet pay 19,04 – 19,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 16,90 TL fiyattan geri alındı.

• GIPTA – Mehmet Sönmez tarafından 80,00 TL fiyattan 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,40’a geriledi.

• GIPTA – JPR Enerji tarafından 80,00 TL fiyattan 2.460.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,86’ya geriledi.

• GIPTA – Bilge Grup tarafından 80,00 TL fiyattan 3.960.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,80’e geriledi.

• GIPTA – Nazım Pınar tarafından 80,00 TL fiyattan 1.380.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,12’ye geriledi.

• KLSYN – Geri alınan 151.792 adet pay 16,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1,9 milyon TL gelir elde edildi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 873.581 adet pay 34,88 – 35,04 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 81.163 adet pay 21,15 TL fiyattan geri alındı.

• MEGMT – Cüneyt Ali Turgut tarafından 53,25 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 32,71’e yükseldi.

• OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.795 adet pay 63,05 – 63,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TRHOL – Pardus Portföy tarafından 1.201.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,80’e geriledi.

• TMPOL – Tera Portföy tarafından 3.694.278 adet alış ve 61.300 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 26,06'ya yükseldi.

• TMPOL – Tera Portföy tarafından 7.401.641 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,51'e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• BLCYT – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den yüzde 900 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• CVKMD – Şirket sermayesinin 1,4 milyar TL’den yüzde 170 oranında bedelli olarak 2,4 milyar TL nakden artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 5.960.719 adet pay 21 – 24 Ağustos’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

• EUHOL – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

• LIDFA – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den yüzde 51,5 oranında bedelsiz olarak 561,2 milyon TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat AKBNK 70.15 7.577.640.610,10 % 1.37 14:48 THYAO 303 7.251.186.773,25 % 0.58 14:48 ASELS 404 6.997.861.242,25 % 0.44 14:48 ASTOR 337 6.192.409.045,50 % 2.98 14:48 TUPRS 401.25 5.774.339.222,50 % 1.52 14:48 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım

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