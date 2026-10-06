Şirket tarafından 6 Ekim 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamaya göre Peker GYO Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Muhammed Talha Sazak, aynı tarih itibarıyla görevinden istifa ederek ayrıldı.

Gayrimenkul sektörünün dikkat çeken oyuncularından Peker GYO’da yaşanan bu üst düzey ayrılığın ardından, boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilişkin yeni bir görevlendirmenin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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