Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., tasfiye sürecine alınmayan fonlarına ilişkin yatırımcıları ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı. Şirket, SPK'nın 1 Ekim 2026 tarihli düzenlemesinin ardından tasfiye dışında kalan fonlarda aktif fon yönetimine yeniden başlandığını ve bu fonların TEFAS'ta tekrar işlem göreceğini duyurdu.

TASFİYE KAPSAMINDAKİ FONLARI ZİRAAT BANKASI YÖNETECEK

Bulls Portföy'ün açıklamasına göre şirket bünyesinde tasfiye sürecine alınan fonların tasfiye işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından tamamlanacak.

Tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından kapsam dışında kalan fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) yeniden alım ve satıma açılması bekleniyor.

FON VARLIKLARI YENİDEN PİYASALARA YÖNLENDİRİLDİ

Şirket, tasfiye kapsamında bulunmayan fonlarda aktif fon yönetimi faaliyetlerinin yeniden başladığını da açıkladı.

Bu kapsamda söz konusu fonların varlıkları 1 Ekim 2026 itibarıyla yeniden para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmeye başlandı.

SPK'nın 1 Ekim tarihli düzenlemesiyle tasfiye kapsamı dışında kalan fonların TEFAS'ta yeniden alım satıma açılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmişti.

Bulls Portföy'ün tasfiye sürecinde olan 3 TEFAS fonu şunlar;

• BPZ: Bulls Portföy Para Piyasası Fonu (Tasfiye sürecine ilk başlanan para piyasası fonudur)

• BMU: Bulls Portföy Birinci Değişken Fon

• BOS: Bulls Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)