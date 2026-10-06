Açılışın ardından sektörler arasında ayrışma göze çarparken, yüzde 0,44 primle turizm en çok kazandıran, yüzde 6,54 kayıpla finansal kiralama ve faktoring ise en çok gerileyen sektör oldu.

ZİRAAT YATIRIM’DAN 287 MİLYON TL’LİK NET SATIŞ

Saat 12:20 itibarıyla açıklanan aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre Ziraat Yatırım 287,53 milyon TL net hacim ile gün ortasında satış ağırlıklı bir pozisyon aldı. Kurumun alım ve satım yaptığı öne çıkan enstrüman ile hisseler şu şekilde gerçekleşti:

Ziraat Yatırım'ın En Çok Aldığı Hisseler / Fonlar:



• Z30KP: 268,89 milyon TL (yüzde 41,46) – maliyet: 235,506 TL

• Z30KE: 57,75 milyon TL (yüzde 8,90) – maliyet: 139,961 TL

• ZPLIB: 43,60 milyon TL (yüzde 6,72) – maliyet: 192,26 TL

• TRALT: 23,25 milyon TL (yüzde 3,58) – maliyet: 43,278 TL

• TRMET: 13,20 milyon TL (yüzde 2,04) – maliyet: 126,592 TL

Ziraat Yatırım'ın En Çok Sattığı Hisseler / Fonlar:



• ZPMDK: -86,22 milyon TL (yüzde 9,21) – maliyet: 136,633 TL

• THYAO: -57,36 milyon TL (yüzde 6,13) – maliyet: 292,363 TL

• AKBNK: -45,37 milyon TL (yüzde 4,85) – maliyet: 69,185 TL

• ASTOR: -41,78 milyon TL (yüzde 4,46) – maliyet: 186,689 TL

• GARAN: -38,53 milyon TL (yüzde 4,12) – maliyet: 130,145 TL

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF

Küresel borsa endeksleri, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişe karşın yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve güçlü bilanço beklentilerinin desteğiyle pozitif seyrini sürdürüyor.

BIST 100 Teknik Seviyeleri



• Destek Seviyeleri: 12.300 ve 12.200 puan

• Direnç Seviyeleri: 12.600 ve 12.700 puan

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.