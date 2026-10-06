Abdülkadir Selvi’nin "İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK’nın bunu dikkate almadığı" yönündeki iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

Kurul, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından iletilen tüm bildirim, denetim raporu ve e-posta bilgi notlarının eksiksiz ve titizlikle incelendiğini, asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SPK açıklamasında, piyasa bozucu eylemlerin ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla Borsa İstanbul ile koordineli bir gözetim ve denetim mekanizmasının yürütüldüğü vurgulandı.

Borsa tarafından gönderilen en küçük bilgi notunun ve e-postanın dahi incelemeye alındığı, mevzuata aykırı hareket eden tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal yaptırımların kararlılıkla uygulandığı belirtildi.

RAKAMLARLA SPK’NIN 2025 - 2026 DENETİM BANÇOSU

Kurul, piyasa düzenini sağlamak adına yürütülen idari ve hukuki süreçlerin verilerini de kamuoyuyla paylaştı:

• İdari Para Cezaları:

o 2025 Yılı: Gerçek ve tüzel kişilere toplam 2 milyar 741 milyon TL idari para cezası kesildi.

o 2026 Yılı (İlk 9 Ay): Uygulanan idari para cezası tutarı 948 milyon TL'ye ulaştı.

• Suç Duyuruları ve Fon İşlemleri:

o 2025 Yılı: Toplam 152 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

o 2026 Yılı (Ocak - Eylül): Hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı 174'e yükseldi.

o Fon Odaklı İncelemeler: 2026 yılında gerçekleştirilen 174 suç duyurusunun 96’sının fon işlemleriyle ilgili usulsüzlüklerden kaynaklandığı kaydedildi.