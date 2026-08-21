Bültene göre teknoloji ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan İntetra Teknoloji ve Bakırcı GYO’nun halka arz başvuruları resmen onaylandı.

İki şirketin piyasadan toplayacağı toplam sermaye büyüklüğünün yaklaşık 4,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

İNTETRA TEKNOLOJİ’DEN 2,14 MİLYAR TL’LİK HALKA ARZ

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., halka arz sürecinde hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemini birlikte uygulayacak.

• Sermaye Artırımı: 130 milyon TL olan mevcut sermaye, 30 milyon TL bedelli artırımla 160 milyon TL'ye yükseltilecek.

• Ortak Satışı: Şirket ortaklarından Mehmet Ömerbeyoğlu’na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay satışa sunulacak.

• Halka Arz Fiyatı: Paylar 53,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkacak.

• Konsorsiyum Lideri: Sürece Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

• Toplam Büyüklük: Satışın tamamlanması durumunda halka arz büyüklüğü 2,14 milyar TL’yi bulacak.

BAKIRCI GYO SERMAYESİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Gayrimenkul sektörünün dikkat çeken ismi Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise halka arzdan elde edeceği geliri doğrudan şirket bünyesinde tutacak. Şirkette herhangi bir ortak pay satışı gerçekleşmeyecek.

• Sermaye Artırımı: 501 milyon TL olan sermaye, 167 milyon TL bedelli artırımla 668 milyon TL'ye çıkarılacak.

• Halka Arz Fiyatı: Paylar 12,93 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

• Konsorsiyum Liderleri: Süreç, İntegral Yatırım ve Alnus Yatırım liderliğinde yürütülecek.

• Toplam Büyüklük: Tüm payların satılmasıyla halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,16 milyar TL olması bekleniyor.

Piyasa uzmanları, toplamda 4,3 milyar TL'ye ulaşan bu iki yeni halkan arzın borsadaki işlem hacmine ve bireysel yatırımcı ilgisine olumlu katkı sağlamasını bekliyor. Şirketlerin talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 395.25 11.607.846.470,00 % -0.06 18:10 THYAO 301.25 11.210.013.781,50 % 0 18:10 ASELS 402.25 10.767.968.073,00 % -0.19 18:10 AKBNK 69.2 9.374.382.616,35 % -1.56 18:10 EREGL 38.1 9.372.509.513,82 % 0.9 18:10 Tüm Hisseler

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