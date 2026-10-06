Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin yatırımcılarına sunduğu kâr payı ödemeleri kesintisiz devam ediyor.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Çarşamba günü temettü ödemeleri için hak kullanım tarihi olarak belirlendi.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) statüsündeki kurumların temettü ödemeleri stopajdan muaf tutulduğu için brüt ve net tutarlar eşit olarak hesaplandı.

RGYAS Temettü Detayları



Hisse Başına Brüt Temettü: 7,8201106 TL

Hisse Başına Net Temettü: 7,8201106 TL

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

Hesaplara Geçiş Tarihi: Hak kullanım tarihi 7 Ekim Çarşamba olan nakit kâr payı ödemeleri, Borsa İstanbul takas esasları (T+2) gereği yatırımcıların aracı kurum hesaplarına 9 Ekim Cuma günü nakit olarak yansıyacaktır.

Hisse Fiyat Düzeltmesi: Rönesans Gayrimenkul hisse senedi (RGYAS), 7 Ekim Çarşamba günkü borsa açılışında, bir önceki günkü kapanış fiyatından hisse başına dağıtılacak 7,8201106 TL net temettü tutarı düşülerek düzeltilmiş teorik fiyatıyla işlem görmeye başlayacaktır.

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