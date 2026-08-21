Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ve Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) hisseleri, 21 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla üzerlerindeki tedbirler olmadan işlem görmeye başlıyor.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan tedbir listesine göre her iki şirket için 20 Ağustos 2026 Perşembe seans sonu itibarıyla kısıtlama süreleri doldu. Cuma günü ilk seansla birlikte iki hissede de işlemler standart kurallar çerçevesinde yürütecek.

Sona Eren Tedbirler:



• Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF): Açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı kaldırıldı.

• Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK): Açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı kaldırıldı.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte söz konusu hisselerde işlem hacminin ve likiditenin yeniden artması bekleniyor.

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