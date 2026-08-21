Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre temmuz ayında 89,8 olarak gerçekleşen tüketici güven endeksi, ağustos ayında yüzde 1,0 oranında artarak 90,8 seviyesine yükseldi.

Tüketici güvenindeki bu sınırlı yükseliş, hanehalkının mevcut ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentilerindeki toparlanma eğilimini yansıtıyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den küçük olması tüketicilerin genel ekonomik duruma dair kötümserliğini, 100'den büyük olması ise iyimserliğini ifade ediyor.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELİŞTE

Ağustos ayı verilerinde, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,9 artışla 93,1 seviyesine ulaşarak en yüksek artış gösteren kalem oldu.

Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi de yüzde 1,2’lik artışla 89,4’e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 105,1 seviyesinde sabit kalarak değişim göstermedi.