Şirket tarafından 21 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “6. Kısım OG Hücre ve Beton Köşk Alımı” konulu ihalenin GESAN uhdesinde kaldığı açıklandı.

İHALE GESAN'IN OLDU

KAP açıklamasına göre GESAN, söz konusu ihaleye katılarak en avantajlı teklifi verdi ve ihalede birinci sırada yer aldı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi İhale Komisyonu tarafından ihalenin şirket uhdesinde kaldığına ilişkin kesinleşen ihale kararı GESAN'a tebliğ edildi. Şirkete ayrıca sözleşme imzalanması için davette bulunuldu.

SÖZLEŞME BEDELİ 4,47 MİLYON DOLAR

İhalenin sözleşme bedeli vergiler hariç 4 milyon 469 bin 999,67 dolar olarak açıklandı.

Güncel dolar/TL kuru üzerinden hesaplandığında söz konusu işin sözleşme bedeli, vergiler hariç yaklaşık 214 milyon 818 bin 180 TL seviyesine karşılık geliyor.

GESAN'ın söz konusu ihaleyi kazanmasıyla şirketin yeni iş portföyüne yaklaşık 215 milyon TL'lik bir sözleşme eklenmiş oldu.

GESAN hisseleri yazım sırasında yüzde 1,15 yükselerek 87,75 TL’den işlem gördü.

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