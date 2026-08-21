BIST 100 endeksi, TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,88 değer kazanarak 14.524 puandan işlem gördü.

Endekste yükseliş sürerken, yatırımcıların odağında günün en çok yükselen ve düşen hisseleri yer aldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Günlük değişim Hacim (TL) GATEG 308,00 TL %10,00 1,78 milyon KPEKS 103,40 TL %10,00 65,51 milyon NIBAS 3,85 TL %10,00 68,81 milyon TMPOL 627,50 TL %9,99 115,99 milyon BLCYT 22,28 TL %9,97 21,58 milyon

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Günlük değişim Hacim (TL) EUHOL 10,35 TL -%10,00 1,20 milyon AGROT 2,52 TL -%10,00 605,96 milyon ODINE 2.062,00 TL -%10,00 123,45 milyon LIDER 36,28 TL -%9,98 655,77 milyon BOBET 18,98 TL -%8,66 157,92 milyon

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.