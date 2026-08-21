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Borsa İstanbul’da yükseliş hareketi gün ortasında güçlendi. Yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

BIST 100 endeksi, TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,88 değer kazanarak 14.524 puandan işlem gördü.

Endekste yükseliş sürerken, yatırımcıların odağında günün en çok yükselen ve düşen hisseleri yer aldı.

Borsada pozitif hava! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Günlük değişim Hacim (TL)
GATEG 308,00 TL %10,00 1,78 milyon
KPEKS 103,40 TL %10,00 65,51 milyon
NIBAS 3,85 TL %10,00 68,81 milyon
TMPOL 627,50 TL %9,99 115,99 milyon
BLCYT 22,28 TL %9,97 21,58 milyon

Borsada pozitif hava! Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Günlük değişim Hacim (TL)
EUHOL 10,35 TL -%10,00 1,20 milyon
AGROT 2,52 TL -%10,00 605,96 milyon
ODINE 2.062,00 TL -%10,00 123,45 milyon
LIDER 36,28 TL -%9,98 655,77 milyon
BOBET 18,98 TL -%8,66 157,92 milyon

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