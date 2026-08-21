Borsa İstanbul’da yükseliş hareketi gün ortasında güçlendi. Yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.
BIST 100 endeksi, TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,88 değer kazanarak 14.524 puandan işlem gördü.
Endekste yükseliş sürerken, yatırımcıların odağında günün en çok yükselen ve düşen hisseleri yer aldı.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|Hacim (TL)
|GATEG
|308,00 TL
|%10,00
|1,78 milyon
|KPEKS
|103,40 TL
|%10,00
|65,51 milyon
|NIBAS
|3,85 TL
|%10,00
|68,81 milyon
|TMPOL
|627,50 TL
|%9,99
|115,99 milyon
|BLCYT
|22,28 TL
|%9,97
|21,58 milyon
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|Hacim (TL)
|EUHOL
|10,35 TL
|-%10,00
|1,20 milyon
|AGROT
|2,52 TL
|-%10,00
|605,96 milyon
|ODINE
|2.062,00 TL
|-%10,00
|123,45 milyon
|LIDER
|36,28 TL
|-%9,98
|655,77 milyon
|BOBET
|18,98 TL
|-%8,66
|157,92 milyon
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