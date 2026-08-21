Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, teknoloji hisselerine yönelik temkinli duruşuna rağmen bu kez rotasını Google'ın çatı şirketi Alphabet'e çevirdi. Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway, ikinci çeyrekte Alphabet'teki payını yüzde 83 artırarak 106 milyon hisseye çıkardı.

14 Ağustos'ta açıklanan verilere göre Alphabet yatırımının toplam değeri yaklaşık 37,8 milyar dolara ulaştı. Böylece Alphabet, Apple ve American Express'in ardından Berkshire Hathaway'in üçüncü büyük hisse yatırımı haline geldi.

BUFFETT: ALPHABET YATIRIMI BENİM FİKRİMDİ

Berkshire Hathaway'in CEO'luğunu geçtiğimiz yıl Greg Abel'e devreden Buffett, Alphabet yatırımının kendi fikri olduğunu açıkladı.

Söz konusu yatırımın dikkat çeken noktalarından biri ise Alphabet'in yapay zeka yatırımlarını hızlandırdığı bir dönemde gerçekleşmesi oldu.

Berkshire'ın Alphabet pozisyonunda, 4 Haziran'da Alphabet'e doğrudan sağlanan 10 milyar dolarlık yatırımın da bulunduğu belirtildi. Alphabet, bu kaynağın yapay zeka altyapısı, küresel bilgi işlem kapasitesinin artırılması ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını açıklamıştı.

BUFFETT'IN ALPHABET BAHSİ YAPAY ZEKAYA DA İŞARET EDİYOR

Berkshire Hathaway'in Alphabet yatırımının yalnızca Google hisselerine yönelik bir pozisyon olmadığı, aynı zamanda şirketin yapay zeka yarışındaki büyümesine yönelik güçlü bir bahis niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Alphabet'in ikinci çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 24 artarak 119,8 milyar dolara yükseldi. Google Cloud gelirleri ise yüzde 82 artışla 24,8 milyar dolara ulaştı.

Cloud tarafındaki faaliyet geliri de üç kattan fazla artarak 8,8 milyar dolara yükselirken, Google'ın temel gelir kaynağı olan arama faaliyetlerinde de yüzde 17 büyüm e kaydedildi.

Bu sonuçlar, şirketin yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapmasına rağmen reklam gelirlerindeki gücünü koruduğuna işaret etti.

ALPHABET'İN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK SORU: YAPAY ZEKANIN MALİYETİ

Alphabet'in yapay zeka yatırımlarını hızlandırması beraberinde yüksek maliyetleri de getiriyor. Şirket, 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini 195-205 milyar dolar aralığına yükseltti.

İkinci çeyrekte yaşanan 5,9 milyar dolarlık nakit çıkışı da yapay zeka yatırımlarının şirket bilançosu üzerindeki yükünü ortaya koydu.

Buffett'ın 37,8 milyar dolarlık Alphabet yatırımı, şirketin yapay zeka alanında ne kadar büyüyeceğinden çok, bu büyümeyi ne ölçüde kâra dönüştürebileceği açısından önem taşıyor.