Hafta başında Tera Holding ve grup şirketleriyle var olan iş birliğinin genişletileceği duyurusuyla BJKAS paylarında başlayan alım dalgası, bugün gün içi rekorun ardından yerini dalgalı bir seyre bıraktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören BJKAS payları, güçlü alım dalgasıyla birlikte yıllık rekorunu yeniledi.

Gün içi işlemlerde 2,94 TL seviyesine kadar tırmanarak yıllık en yüksek değerine ulaşan hisse, günlük yüzde 8,58’lik değer kazanımıyla 2,91 TL seviyesinden işlem görüyor.

GÜNE REKORLA BAŞLADI, TAVANDA TUTUNAMADI

BJKAS, SPK’nın tedbir kararının devreye girmesiyle sabah saatlerinde tavan bozdu.

Seans içerisinde yeniden tavan seviyesine hamle yapsa da bu noktada kalıcı olamayan hisse, saat 13:55 itibarıyla yüzde 8’in üzerinde primle 2,55 TL bandının üzerinde dengelendi.

1 AY SÜREYLE YASAK GELDİ

Aşırı fiyat ve miktar hareketlerinin önüne geçilmesi amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS payları mercek altına alındı.

• Uygulanan Tedbirler: Açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı.

• Geçerlilik Tarihleri: 21 Ağustos 2026 (seans başı) – 18 Eylül 2026 (seans sonu).

Yasak kararına rağmen hissede 2,5 milyar TL'yi aşan yüksek işlem hacmi, yatırımcı ilgisinin ve hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

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