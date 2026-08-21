MKK'nın 21 Ağustos 2026 tarihinde KAP'a yaptığı bildirime göre, şirketin yüzde 334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında payların artırım karşılıkları yatırımcıların hesaplarına kaydedildi.

DNISI SERMAYESİ 520 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı bültende DNISI'nin bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti.

Buna göre şirketin 119 milyon 728 bin 125 TL olan mevcut sermayesi, 400 milyon 271 bin 875 TL artırılarak 520 milyon TL'ye yükseltilecek.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi ise 19 Ağustos 2026 olarak belirlenmişti.

PAYLAR YATIRIMCI HESAPLARINA KAYDEDİLDİ

MKK'nın açıklamasında, 19 Ağustos 2026 tarihinde başlayan bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıklarının ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 21 Ağustos 2026 tarihinde alacak kaydedildiği belirtildi.

Böylece DNISI'nin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların hak ettiği paylar hesaplara geçmiş oldu.

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