Halka arz sonrası getiriler şirket bazında farklılaşırken, bazı hisseler yatırımcılarına yüksek kazançlar sundu, bazıları ise halka arz fiyatının altında işlem görerek beklentileri karşılayamadı.

Listede en güçlü primi yüzde 205 artışla KARCL kaydederken; CITAS yüzde 46, METEN yüzde 40 ve TKNKA yüzde 21 getiri sağladı. En zayıf halka arz performansı ise yüzde 18 değer kaybıyla ALBTN hissesinde görüldü.

BÜYÜKLÜK GETİRİ GARANTİSİ VERMİYOR

10,54 milyar TL ile halkan arz büyüklüğü en yüksek şirket konumundaki VEYAS, 136 TL olan arz fiyatının hemen altında (135,90 TL) yatay bir seyir izliyor.

Beklentileri karşılamayan tahtaların çoğalması bireysel yatırımcının iştahını kısmen etkilese de MASFN 1 milyonun üzerinde katılımcıya ulaşmayı başardı.

Uzmanlar, halka arzlarda yalnızca katılımcı sayısına veya tahta büyüklüğüne odaklanmak yerine şirketlerin finansal sağlıklarına ve doğru değerleme ile arz edilip edilmediklerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat AKBNK 70.2 7.652.203.397,35 % 1.45 14:58 THYAO 302.5 7.434.919.059,25 % 0.41 14:58 ASELS 405.25 7.202.056.757,75 % 0.75 14:58 KTLEV 63.05 7.172.512.508,65 % 1.69 14:58 ASTOR 337.25 6.357.364.825,50 % 3.06 14:58 Tüm Hisseler

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