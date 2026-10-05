2 Ekim 2026 seans sonu itibarıyla süreleri dolan tedbir kararları, 5 Ekim 2026 Pazartesi haftanın ilk işlem günü itibarıyla kaldırıldı.

Yeni bir uzatma veya ek tedbir kararı alınmadığı takdirde söz konusu paylar normal işlem esaslarıyla seans görecek.

TEDBİRLERİ SONA EREN ŞİRKETLER VE KALDIRILAN KISITLAMALAR

Listede yer alan şirketler ve üzerlerindeki kalkacak tedbirlerin detayları şu şekilde:

Geniş Kapsamlı Tedbirleri Kalkan Hisseler



• Özata Denizcilik (OZATD): Hisse üzerindeki açığa satış ve kredili işlem yasağının yanı sıra brüt takas uygulaması; emir iptali, miktar azaltımı ve fiyatı kötüleştirme yasağı; piyasa emri kısıtlaması ile emir toplama seansındaki veri yayını kısıtlamaları tamamen son buldu.

Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı Kalkan Hisseler



Aşağıdaki 8 hisse senedinde uygulanan kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı tedbirleri sona erdi:

• Dagi Giyim (DAGI)

• Europower Enerji (EUPWR)

• Girişim Elektrik (GESAN)

• Kardemir B (KRDMB)

• LDR Turizm (LIDER)

• Martı Otel (MARTI)

• Odine Solutions Teknoloji (ODINE)

• Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)

PİYASA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte, özellikle likidite sıkıntısı yaşanan hisselerde işlem hacimlerinin artması ve kredili işlemlerin devreye girmesiyle piyasa derinliğinin yeniden kazanılması bekleniyor.

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