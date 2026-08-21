BofA, Hazine'nin hamlesini bir tür “yarı niceliksel gevşeme” (quasi-QE) olarak değerlendirirken, ABD hükümetinin borçlanma maliyetleri ve yapay zeka finansmanına yönelik riskleri azaltmak için devreye aldığı “Bessent opsiyonlarının” son adımı olarak nitelendirdi.

DOLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR

Hartnett'e göre Hazine'nin tahvil piyasasını desteklemeye yönelik hamlesi, uzun vadeli tahvil faizlerine bir tavan oluşturabilir, ancak getirilerde kalıcı bir düşüş sağlamayabilir.

Raporda, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in 30 yıllık tahvil getirisini yüzde 5'in altına çekememesi halinde, önümüzdeki haftalarda dolar üzerindeki aşağı yönlü baskının artabileceği ve finans sektörü de dahil olmak üzere riskli varlıklarda açığa satışların yoğunlaşabileceği belirtildi.

Hazine'nin tahvil geri alım kararının ardından dolar sert gerilerken, piyasalarda bu hamlenin ABD'nin borçlanma maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalıştığı yönündeki değerlendirmeler öne çıktı.

30 YILLIK TAHVİL FAİZİ YENİDEN YÜKSELDİ

Hazine'nin geri alım hamlesi öncesinde 30 yıllık ABD tahvil getirisi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine yaklaşmıştı. Kararın ardından yaşanan ilk düşüş kalıcı olmadı ve getiri yeniden yüzde 5,20'nin üzerine çıktı.

Bu tablo, Hazine'nin müdahalesinin tahvil piyasasında kısa vadeli rahatlama sağlasa da uzun vadeli borç dinamiklerine ilişkin endişeleri ortadan kaldırmadığını gösteriyor.

RİSKLİ VARLIKLARDA SATIŞ BASKISI UYARISI

BofA'nın değerlendirmesine göre tahvil piyasasındaki gelişmelerin doların yanı sıra hisse senetleri ve diğer riskli varlıklar üzerinde de etkisi olabilir.

Buna karşın BofA'nın Boğa ve Ay Göstergesi “aşırı boğa” bölgesinde kalmaya devam ederken, 19 Ağustos'ta sona eren haftada ABD hisse senedi fonlarına yaklaşık 29 milyar dolarlık yeni sermaye girişi gerçekleşti.

Yarı iletken sektöründeki para çıkışı ise üçüncü haftasına taşındı ve toplam çıkış 6,3 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg

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