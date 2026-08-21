ABD dolarında haftanın son işlem gününde kayıplar devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım programını genişletme planı piyasalardaki mali kaygıları yatıştırmaya yetmezken; yüksek kamu borcu, bütçe açıkları ve kurumsal güvenilirlik tartışmaları dolar endeksi (DXY) üzerindeki satış baskısını derinleştiriyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yükselen uzun vadeli tahvil faizlerini dizginlemek ve likiditeyi desteklemek amacıyla önümüzdeki çeyrekte uzun vadeli tahvil geri alımlarının iki katına çıkarılacağını duyurdu.

Bessent, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought ile birlikte Başkan Donald Trump’ın liderliğinde yeni bir mali konsolidasyon programı başlatacaklarını belirtse de piyasaların tepkisi temkinli kaldı.

• 30 Yıllık Tahvil Faizi: Yüzde 5,25 seviyesine tırmandı.

• 10 Yıllık Tahvil Faizi: Yüzde 4,70 civarında dengelendi.

Uzmanlar, teknik müdahalelerin devletin artan finansman ihtiyacı karşısında sınırlı bir etki yarattığına dikkat çekiyor.

DEV BANKALARDAN VE STRATEJİSTLERDEN KARAMSAR TABLO

Gelişmeleri değerlendiren küresel finans devleri ve stratejistler, sorunun teknik araçlarla çözülemeyecek kadar derinleştiğini vurguluyor:

• Citi: Fed’in beklenenden daha az şahin bir patika izleyeceği öngörüsü, yaklaşan ara seçimler ve genişleyen tahvil geri alımları nedeniyle dolar görünümünü aşağı yönlü revize etti. Banka, DXY için 3 aylık tahminini 102,12’den 98,34’e düşürdü.

• Commonwealth Bank of Australia (Carol Kong): Büyüyen bütçe açıkları ve politika belirsizliklerinin yatırımcı güvenini sarstığını, portföylerde dolar riskine karşı korunma arayışının arttığını belirtti.

• Goldman Sachs (Vitali Meschoulam): Piyasa odağının teknik araçlardan ziyade ABD'nin bozulan mali yapısına kaydığını, bu nedenle Hazine adımlarının etkisinin geçici kalacağını ifade etti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlikler ve mali görünümdeki bozulma, küresel yatırımcıların dolara karşı temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

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