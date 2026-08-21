Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve küresel enflasyon beklentileri takip edilirken, serbest piyasada döviz kurları güne yatay ve dengeli bir seyirle başladı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil adımları sonrası dolar endeksinde görülen gevşeme küresel piyasalarda takip ediliyor.
Dolar/TL tarafında yatay-yukarı yönlü dar banttaki hareket korunurken, euro/TL ve sterlin/TL tarafında sınırlı değer kazanımları öne çıkıyor.
Küresel tarafta euro/dolar paritesi 1,1690 seviyelerinde dengelenirken, piyasaların gözü önümüzdeki süreçte açıklanacak olan makroekonomik verilerde kalmaya devam ediyor.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
Saat 07:05 verilerine göre serbest piyasada döviz kurlarının güncel fiyatları şu şekilde şekillendi:
• ABD Doları: Alış 48,04 TL | Satış 48,06 TL
• Euro: Alış 56,20 TL | Satış 56,25 TL