Google Haberler

Küresel piyasalarda gözler Merkez Bankalarının faiz patikasına ve jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, iç piyasada döviz kurları güne yatay ve sınırlı yükseliş hareketleriyle başladı.

Serbest piyasada dolar/TL 47,95 seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise 56,10 bandının hemen üzerinde seyrediyor.

Dolar endeksinin 98,8 seviyelerinde dengelenmesiyle birlikte euro/dolar paritesi 1,167 seviyesinde yatay bir grafik çiziyor.

İç piyasada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika kararları ve rezerv takibi yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Döviz kurlarında son durum 20 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 1

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Saat 07:01 verilerine göre serbest piyasada döviz kurlarının güncel fiyatları şu şekilde şekillendi:

• ABD Doları: Alış 47,93 TL | Satış 47,96 TL

• Euro: Alış 56,09 TL | Satış 56,15 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 47,95 47,96 % 0.07 09:58
Euro 56,17 56,18 % 0.3 09:58
İngiliz Sterlini 65,44 65,46 % 0.3 09:58
Avustralya Doları 34,15 34,16 % 0.03 09:58
İsviçre Frangı 60,03 60,06 % -0.09 09:58
Rus Rublesi 0,57 0,57 % 1.35 09:50
Çin Yuanı 7,13 7,13 % 0.18 09:58
İsveç Kronu 5,09 5,09 % 0.21 09:58
Tüm Döviz Fiyatları

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CW Enerji’de patron desteği: 1.8 milyar lira ödeme yaptıCW Enerji’de patron desteği: 1.8 milyar lira ödeme yaptı
120 saniyede olan oldu! 1 milyar dolar yağdı, 'short'cular çakıldı120 saniyede olan oldu! 1 milyar dolar yağdı, 'short'cular çakıldı

Google Haberler