Küresel piyasalarda gözler Merkez Bankalarının faiz patikasına ve jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, iç piyasada döviz kurları güne yatay ve sınırlı yükseliş hareketleriyle başladı.
Serbest piyasada dolar/TL 47,95 seviyesinden işlem görürken, euro/TL ise 56,10 bandının hemen üzerinde seyrediyor.
Dolar endeksinin 98,8 seviyelerinde dengelenmesiyle birlikte euro/dolar paritesi 1,167 seviyesinde yatay bir grafik çiziyor.
İç piyasada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika kararları ve rezerv takibi yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
Saat 07:01 verilerine göre serbest piyasada döviz kurlarının güncel fiyatları şu şekilde şekillendi:
• ABD Doları: Alış 47,93 TL | Satış 47,96 TL
• Euro: Alış 56,09 TL | Satış 56,15 TL