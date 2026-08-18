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Küresel piyasalarda gözler enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken, serbest piyasada döviz kurları yeni haftada yatay-sınırlı pozitif seyrini sürdürüyor.

Küresel tarafta dolar endeksi (DXY) 99,59 seviyelerine çekilirken, EUR/USD paritesi 1,1575 bandında dengelenmiş durumda.

Analistler, ABD'den gelecek makroekonomik verilerin döviz kurlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Döviz kurlarında son durum 18 Ağustos güncel fiyatlar, Görsel 1

PİYASADAKİ GÜNCEL KURLAR

18 Ağustos Salı günü saat 06:55 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları şöyle:

• ABD Doları: Güne 47,91 TL seviyelerinde başlayan dolar/TL, dar banttaki seyrini koruyor.

• Euro: Euro, iç piyasada 55,51 TL seviyesinden işlem görüyor.

• İngiliz Sterlini: Sterlin ise 64,94 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 47,92 47,92 % 0 08:27
Euro 55,49 55,50 % -0.07 08:27
İngiliz Sterlini 64,91 64,94 % -0.04 08:27
Avustralya Doları 34,01 34,03 % -0.08 08:27
İsviçre Frangı 59,03 59,05 % -0.08 08:27
Rus Rublesi 0,56 0,56 % 0.01 08:20
Çin Yuanı 7,10 7,10 % -0.04 08:27
İsveç Kronu 5,03 5,03 % -0.09 08:27
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