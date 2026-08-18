Küresel piyasalarda gözler enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken, serbest piyasada döviz kurları yeni haftada yatay-sınırlı pozitif seyrini sürdürüyor.
Küresel tarafta dolar endeksi (DXY) 99,59 seviyelerine çekilirken, EUR/USD paritesi 1,1575 bandında dengelenmiş durumda.
Analistler, ABD'den gelecek makroekonomik verilerin döviz kurlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.
PİYASADAKİ GÜNCEL KURLAR
18 Ağustos Salı günü saat 06:55 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları şöyle:
• ABD Doları: Güne 47,91 TL seviyelerinde başlayan dolar/TL, dar banttaki seyrini koruyor.
• Euro: Euro, iç piyasada 55,51 TL seviyesinden işlem görüyor.
• İngiliz Sterlini: Sterlin ise 64,94 TL seviyelerinde alıcı buluyor.