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Dolar ve euro başta olmak üzere majör para birimleri, küresel piyasalardaki veri akışı ve iç piyasadaki dengelerin etkisiyle dar bir bantta işlem görmeyi sürdürüyor.

Döviz piyasaları yeni güne yatay ve sınırlı hareketlerle başladı. Güne 47,93 TL seviyelerinde başlayan dolar/TL paritesi, gün içindeki dar bandını koruyor.

Küresel piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1580 seviyesine yakın yatay bir seyir izlerken, Euro/TL 55,50 TL eşiğinin üzerindeki tutunma çabasını sürdürüyor.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin sinyallerin ve açıklanacak makroekonomik verilerin döviz kurları üzerindeki belirleyici rolünü koruduğunu vurguluyor.

Saat 07:00 verilerine göre serbest piyasada ana para birimlerinin güncel fiyatları şu şekilde şekillendi:

• ABD Doları: Güne 47,94 TL seviyelerinde başlayan dolar/TL, dar banttaki seyrini koruyor.

• Euro: Euro, iç piyasada 55,60 TL seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 47,93 47,94 % 0.06 11:59
Euro 55,64 55,65 % 0.26 11:59
İngiliz Sterlini 65,01 65,03 % 0.22 11:59
Avustralya Doları 33,92 33,93 % -0.09 11:59
İsviçre Frangı 59,10 59,14 % 0.26 11:59
Rus Rublesi 0,56 0,56 % -0.3 11:59
Çin Yuanı 7,11 7,11 % 0.16 11:59
İsveç Kronu 5,04 5,04 % 0.23 11:59
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