Dolar endeksi (DXY) 98,82 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini görürken, yurt içinde dolar/TL kuru 48 lirayı aşarak rekor tazeledi.

Dolardaki küresel zayıflamanın arkasında ABD Hazinesi'nin hamleleri yatıyor. Hazine, uzun vadeli tahvil piyasasındaki stresi azaltmak adına geri alım limitini işlem başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkardı.

Ancak bu adım tahvil piyasasında kalıcı bir rahatlama sağlamadı:

• 30 Yıllık Tahvil Faizi: Yüzde 5,25 seviyesine tırmandı.

• 10 Yıllık Tahvil Faizi: Yüzde 4,70 civarında dengelendi.

ABD'nin 40 trilyon doları aşan devasa federal borcu ve genişleyen bütçe açığı, küresel yatırımcıların dolardan uzaklaşmasına yol açıyor.

DOLAR/TL NEDEN KÜRESEL EĞİLİMİ TAKİP ETMİYOR?

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, iç piyasada kurun düşeceği anlamına gelmiyor.

Çünkü Dolar/TL paritesi yalnızca doların küresel gücünden değil, Türkiye’ye özgü dinamiklerden etkileniyor:

• İç Dinamikler: Yurt içindeki enflasyon patikası, TCMB’nin faiz kararları, merkez bankası rezervleri ve yabancı sermaye akışları kur üzerinde belirleyici rol oynuyor.

• Euro/TL Farkı: Dolardaki zayıflık Euro’yu küresel ölçekte güçlendirirken, içeride Euro/TL’nin 56 lira seviyesine yükselmesine neden oluyor.

• Gram Altın ve Bitcoin Sıçraması: Doların gerilemesiyle küresel yatırımcı güvenli liman altına ve kripto paralara yöneldi.

Ons altın haftalık yüzde 3'ün üzerinde, Bitcoin ise yüzde 17 prim yaptı. İçeride gram altın hem ons altındaki sıçramadan hem de 48 TL'yi aşan dolar/TL'den beslenerek tarihi rekorunu kırdı.

KRİTİK TARİH: 9 EYLÜL

Piyasaların kilitlendiği ana tarih ise 9 Eylül. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarında belirlediği yeni üst sınır bu tarihte resmen yürürlüğe girecek.

Küresel piyasaların bu programa vereceği tepki; tahvil faizleri, Dolar Indexi ve emtia fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.