Aracı kurum, KBORU için “Al” tavsiyesini sürdürürken hedef fiyatını 0,78 dolar, yani yaklaşık 37,49 TL olarak belirledi.

KBORU İÇİN YÜZDE 74,21 PRİM POTANSİYELİ

Pusula Yatırım'ın değerlendirmesine göre KBORU'nun 21,52 TL'lik son fiyatı dikkate alındığında, 37,49 TL'lik hedef fiyat yüzde 74,21 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Pusula Yatırım 0,78 $ / 37,49 TL 21,52 TL Al %74,21

Pusula Yatırım'ın Kuzey Boru'ya ilişkin analizinde de 0,78 dolar hedef fiyatla “Al” tavsiyesinin sürdürüldüğü görülüyor.

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