Şanghay Gigafactory tesislerinde üretilen ve iç pazarın yanı sıra Avrupa ile Asya pazarlarına ihraç edilen modelleri de etkileyen karar, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan güvenlik incelemelerinin ardından alındı.

GERİ ÇAĞIRMANIN NEDENLERİ VE DETAYLAR

Süreç temel olarak iki ana güvenlik başlığı altında yürütülecek:

• Acil Durum Kapı Kolları ve Güvenlik Etiketleri: Olası şiddetli kaza veya elektrik sistemlerinin çökmesi durumunda acil durum kapı kollarının tespit edilmesinin zor olabileceği belirlendi. Tesla, eylül ayından itibaren kabin içine eklenecek fiziksel uyarı etiketleri ve kaza sonrası pencereleri otomatik indiren kablosuz yazılım güncellemeleriyle bu sorunu çözecek.

• Sürücü Dikkat Takip Sistemi: Sürüş destek sistemleri (Autopilot vb.) aktifken sürücünün yola olan dikkatini denetleyen kontrol mekanizmaları geliştirilecek. Olası kaza risklerini azaltmayı hedefleyen bu güncelleme araçlara uzaktan yüklenmeye başladı.

SERVİSE GİTMEDEN ÇÖZÜLEBİLECEK

Söz konusu geri çağırma işlemi araç sahiplerinin fiziki olarak servis merkezlerine gitmesini gerektirmeyecek.

Sorunların büyük bir kısmı uzaktan İnternet Üzerinden Güncelleme (OTA) teknolojisiyle giderilecek.

Yılın başlarında da benzer şekilde Autopilot ve kapı kilit mekanizmaları sebebiyle milyonlarca araca güncelleme yayınlayan Tesla, yerel üreticilerin sert rekabet sergilediği Çin pazarında yazılım güvenliğini ve marka algısını korumak adına denetim adımlarını sıkılaştırıyor.