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Vergi ve SGK borçlarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru süresi daralıyor. Uygun ödeme koşullarından yararlanmak isteyen mükellefler için son tarih 31 Ağustos.

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının daha uygun koşullarda ödenmesine imkan sağlayan tecil ve taksitlendirme düzenlemesinde başvuru süresi daralıyor. Borçlarını yapılandırılmış ödeme planıyla ödemek isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Düzenleme kapsamında gelir vergisi, KDV ve SGK prim borçları gibi kamu alacakları, mükelleflerin mali durumları ve borç tutarları dikkate alınarak tecil edilebiliyor.

Vergi ve SGK borçlularına taksit fırsatı: Başvuru süresi daralıyor, Görsel 1

BORÇLAR 72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Mükelleflerin çok zor durumda olduklarını belgelemeleri ve başvurularının uygun bulunması halinde borçlar 12, 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Düzenlemeyle birlikte taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Ayrıca 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat gösterme şartı kaldırıldı.

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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Mükellefler başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular ayrıca bağlı bulunulan vergi dairelerine doğrudan yapılabilecek.

Vergi ve SGK borçlularına taksit fırsatı: Başvuru süresi daralıyor, Görsel 2

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İLK ÖDEME İÇİN DE TARİH BELLİ

SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemeleri eylül ayında başlayacak.

Öte yandan taksitlendirme hakkının korunabilmesi için ödemelerin düzenli yapılması gerekiyor. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksidin aksatılması halinde taksitlendirme hakkı kaybedilecek.

Borçlarını daha uygun faiz ve uzun vadeli ödeme planıyla kapatmak isteyen mükellefler için 31 Ağustos tarihi kritik önem taşıyor.

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