Kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi.

Aynı dönemde 102 kooperatif ve bin 458 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI AYLIK BAZDA YÜZDE 18,4 ARTTI

Temmuz ayında kapanan şirket sayısı 3 bin 293 olarak kaydedildi. Kapanan şirket sayısı haziran ayına göre yüzde 18,4 artarken, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 7,5 azaldı.

Temmuzda ayrıca 89 kooperatif ve bin 94 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Kapanan kooperatif sayısı aylık bazda yüzde 21,3 artarken, yıllık bazda yüzde 5,3 geriledi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise aylık yüzde 16,6 arttı.

YENİ ŞİRKETLERDE TİCARET İLK SIRADA

Temmuz ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin faaliyet alanlarında toptan ve perakende ticaret ilk sırada yer aldı. Bu sektörde 3 bin 348 şirket ve kooperatif kuruldu.

Ticareti bin 311 kuruluşla inşaat, bin 169 kuruluşla imalat sektörü takip etti.

Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise 667 işletmeyle inşaat ilk sırada yer aldı. Toptan ve perakende ticarette 369, imalat sektöründe ise 103 işletme kuruldu.

EN FAZLA ŞİRKET İSTANBUL'DA KURULDU

Temmuz ayında en fazla şirket kuruluşu 3 bin 570 şirketle İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 943 şirketle Ankara ve 516 şirketle İzmir takip etti.

En fazla şirket kurulan diğer iller ise şöyle sıralandı:

Antalya: 429

Bursa: 339

Konya: 311

Adana: 269

Kocaeli: 269

Mersin: 234

Gaziantep: 228

KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYESİ GERİLEDİ

Temmuz ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya göre yüzde 41,2 azaldı.

Yılın ilk yedi ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesinde limited şirketlerin payı yüzde 68,7, anonim şirketlerin payı ise yüzde 31,3 oldu.

Temmuz ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 8 bin 583'ünü limited şirketler, 957'sini anonim şirketler ve 102'sini kooperatifler oluşturdu.

YABANCI ORTAKLI 919 ŞİRKET KURULDU

Temmuz ayında 919 yabancı ortak sermayeli şirket faaliyete geçti. Yabancı ortaklı şirket kuruluşlarında 393 şirketle Suriye ortaklı girişimler ilk sırada yer aldı.

Suriye ortaklı şirketleri, Türkiye'de yaşayan yabancılar dışında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını temsil eden Türkiye uyruklu ortakların bulunduğu 126 şirket izledi.

Aynı dönemde 58 İran ortaklı, 40 Almanya ortaklı ve 25 Çin ortaklı şirket kuruldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 60,1'ini yabancı ortakların sermaye payı oluşturdu.