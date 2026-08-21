Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/52 sayılı haftalık bülteninde piyasaların yakından takip ettiği bir kararı duyurdu.

Kurul, Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) tarafından sunulan devasa tahsisli sermaye artırımı başvurusunu olumsuz karşılayarak reddetti.

REDDEDİLEN BAŞVURUNUN DETAYLARI

Şirketin finansal yapısını ve sermaye dengelerini doğrudan etkileyen talebin detayları şu şekildeydi:

• Mevcut Sermaye: 150.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 750.000.000 TL

• Hedeflenen Satış Hasılatı: 2.866.010.868,95 TL

• Planlanan Yöntem: Mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen kısıtlanması ve belirlenecek pay fiyatı üzerinden nakden tahsisli sermaye artırımı.

KARARIN PİYASAYA ETKİSİ

SPK, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında hesaplanacak nominal sermaye tutarı üzerinden yapılması planlanan bu ihraç belgesi onay talebini reddederek süreci durdurdu.

Kararın ardından gözler, kararın şirketin hisse performansı ve ilerleyen dönemdeki finansal stratejileri üzerindeki etkilerine çevrildi.

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