Güne hızlı bir giriş yapan ons altın 4.521 dolar sınırını aşarken, iç piyasada gram altın 7.000 TL barajını devirerek yeni bir rekor kaydetti.

Yatırımcıların ve birikimini altında değerlendirmek isteyen vatandaşların yakın takibinde olan serbest piyasada güncel satış rakamları sabahın ilk saatlerinde şu şekilde şekillendi:

21 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

• Gram Altın: 7.000,59 TL

• Çeyrek Altın: 11.397,00 TL

• Yarım Altın: 22.790,00 TL

• Tam Altın: 44.802,23 TL

• Cumhuriyet Altını: 45.413,00 TL

• Gremse Altın: 112.349,16 TL

• Ons Altın: 4.521,76 dolar

PİYASALARDA SON DURUM

Ons altının uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu koruması, yurt içinde gram ve ziynet altın fiyatlarını doğrudan yukarı taşımaya devam ediyor.

Çeyrek altının 11.300 TL bandını geride bıraktığı haftanın son işlem gününde, Cumhuriyet altını ise 45.400 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik risklerin altın üzerindeki etkisinin önümüzdeki seanslarda da sürebileceğini belirtiyor.

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