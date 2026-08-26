27 Ağustos Perşembe günü Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Türkiye Sigorta’nın temettü ödemesinde hak kullanım tarihi 27 Ağustos olarak belirlenirken, yatırımcılara hisse başına 0,15 TL brüt, 0,1275 TL net temettü ödenecek.

Şirket Hisse Kodu Hak Kullanım Tarihi Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü Türkiye Sigorta A.Ş. TURSG 27 Ağustos 2026 0,15 TL 0,1275 TL Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. SUWEN 31 Ağustos 2026 0,1786 TL 0,1518 TL

AĞUSTOS AYININ SON TEMETTÜ ÖDEMESİ

Ağustos ayı temettü takviminde Türkiye Sigorta’nın ardından yalnızca Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) kaldı.

SUWEN, 31 Ağustos’ta yatırımcılarına hisse başına 0,1518 TL net temettü ödemesi gerçekleştirecek. Böylece ağustos ayının temettü takvimi SUWEN’in ödemesiyle tamamlanacak.

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