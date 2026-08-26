Analist raporlarında yer alan hedef fiyatlara göre Büyük Şefler Gıda (BIGCH) 6,29 TL güncel fiyat ve 18,90 TL hedef fiyatla yüzde 200,48 getiri potansiyeliyle listenin ilk sırasında bulunuyor.

Tatlıpınar Enerji (TATEN) 9,04 TL güncel fiyat karşısında 23,76 TL hedef fiyatla yüzde 162,83 potansiyel sunarken, Balsu Gıda (BALSU) için 10,62 TL güncel fiyata karşılık 22,40 TL hedef fiyat öngörülüyor. Hissenin potansiyel getirisi yüzde 110,92 olarak hesaplanıyor.

Listenin devamında YEO Teknoloji (YEOTK) yüzde 106,13, Tat Gıda (TATGD) yüzde 100,11, İş Finansal Kiralama (ISFIN) yüzde 99,00 ve Karsan Otomotiv (KARSN) yüzde 97,76 getiri potansiyeliyle öne çıkıyor.

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) için yüzde 94,38, Karel Elektronik (KAREL) için yüzde 91,44 ve Kuzey Boru (KBORU) için yüzde 89,90 getiri potansiyeli hesaplanıyor.

ANALİST RAPORLARINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Hisse Güncel Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri BIGCH 6,29 TL 18,90 TL %200,48 TATEN 9,04 TL 23,76 TL %162,83 BALSU 10,62 TL 22,40 TL %110,92 YEOTK 36,00 TL 74,208 TL %106,13 TATGD 17,49 TL 35,00 TL %100,11 ISFIN 20,10 TL 40,00 TL %99,00 KARSN 9,37 TL 18,53 TL %97,76 ISMEN 33,30 TL 64,73 TL %94,38 KAREL 8,88 TL 17,00 TL %91,44 KBORU 23,66 TL 44,93 TL %89,90

Kaynak: ForInvest

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