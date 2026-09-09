Yılın ilk yarısında kârlılık liderliğini 13,45 milyar TL net kâr ile Türkiye Sigorta (TURSG) üstlendi. Sektörün diğer önde gelen oyuncularında ise bilanço görünümleri şu şekilde şekillendi:

• Anadolu Sigorta: 7,37 milyar TL net kâr açıklayarak listede ikinci sırada yer aldı.

• Agesa: Net kârını %61,52 oranında artırarak dönemin en yüksek kâr artış performanslarından birine imza attı.

• Aksigorta ve Quick Sigorta: Sektör genelindeki rekor büyümeye rağmen kârlılık oranlarında gerileme kaydeden şirketler oldu.

Kârlılık tarafındaki bu güçlü seyrin ana sürükleyicileri ise bireysel emeklilik (BES) ve hayat branşları oldu.

SÜREÇTE YAVAŞLAMA İŞARETLERİ VERİYOR

Sektörün prim üretimi temmuz ayı itibarıyla 115,4 milyar TL seviyesine ulaşarak büyüme eğilimini sürdürdü.

Buna karşın, son dönemde prim üretim hızında gözlenen ivme kaybı ve Borsa İstanbul’daki hisse senetlerinde yaşanan düzeltme baskısı, piyasa tarafında yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

HİSSEDARLARA 3 MİLYAR TL BRÜT TEMETTÜ

Nisan ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda Türkiye Sigorta, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden dev kâr payı dağıtımını ilan etmişti. Dağıtım sürecine ilişkin detaylar şu şekilde gerçekleşti:

• Toplam Dağıtılan Tutar: 3.000.000.000 TL (Brüt)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1275 TL

Piyasalardaki dalgalı seyir ve fiyat düzeltmelerine rağmen sigorta şirketlerinin güçlü özkaynak yapısını koruması, sektörün finansal dayanıklılığını desteklemeye devam ediyor.

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