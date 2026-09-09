Banka, 2026 yılı küresel büyüme tahminini 10 baz puan artırarak yüzde 3,3'e yükseltirken, 2027 beklentisini ise hafif aşağı çekerek yüzde 3,4'e indirdi.

Claudio Irigoyen ve Antonio Gabriel tarafından hazırlanan değerlendirmede, küresel ekonominin 2028'de yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

BofA'nın değerlendirmesinde, küresel büyüme görünümündeki olumlu unsurların başında yapay zeka yatırımları ve teknoloji ihracatı gösterildi.

Özellikle gelişmekte olan Asya ekonomilerindeki teknoloji ihracatçılarının güçlü dış talepten faydalandığı ve bu durumun küresel büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda önemli rol oynadığı belirtildi.

ABD'deki yapay zeka yatırımlarının yanı sıra Asya'daki teknoloji ihracatındaki artışın küresel ekonomik aktiviteyi desteklediği ifade edildi. BofA'nın önceki değerlendirmelerinde de yapay zeka yatırım patlamasının küresel büyümenin önemli motorlarından biri haline geldiği vurgulanmıştı.

KÜRESEL ENFLASYON DAHA KALICI OLABİLİR

BofA ekonomistleri, büyüme görünümündeki iyileşmeye karşın küresel enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği konusunda uyardı.

Enflasyonun kalıcılığının merkez bankalarının faizleri daha yüksek seviyelerde tutması gerekebileceği beklentisini güçlendirdiği belirtilirken, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarının küresel büyüme açısından kritik olacağı ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ RİSKİ

Banka, küresel ekonomi açısından aşağı yönlü risklerin de devam ettiğine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'ndaki olası trafik aksaklıkları, sıkı finansal koşullar, yüksek enflasyon ve enerji arzındaki sorunlar büyüme görünümünü tehdit eden başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Enerji arzında yaşanabilecek yeni sorunların petrol fiyatlarını ve enflasyon baskılarını artırabileceği, bunun da küresel büyüme üzerinde ilave baskı oluşturabileceği değerlendirildi.

EURO BÖLGESİ BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Bölgesel tahminlerde de farklı yönlü revizyonlar yapıldı. BofA, Euro Bölgesi'nin 2026 büyüme tahminini 30 baz puan artırarak yüzde 0,8'e yükseltti.

ABD ekonomisine ilişkin 2026 büyüme beklentisi ise sınırlı ölçüde aşağı çekildi.

Böylece BofA'nın yeni tahminlerinde yapay zeka yatırımları, teknoloji ihracatı ve küresel ticaret büyümenin temel destekleyicileri olarak öne çıkarken, enflasyon, faizler ve enerji arzına ilişkin riskler küresel ekonomi için başlıca tehditler olmaya devam ediyor.

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