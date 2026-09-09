2027 asgari ücret zammı için ilk hesaplamalar yapılmaya başlandı. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak açıklanmasıyla "2027 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu yeniden gündeme geldi. Mevcut 28 bin 75,50 TL'lik net asgari ücrete OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini kadar zam yapılması halinde ücret 36 bin TL'yi aşıyor. Ancak masada daha düşük bir oranı işaret eden ikinci bir hesap daha bulunuyor.

2027 ASGARİ ÜCRET 36 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

2026 yılında net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75,50 TL olarak belirlenmişti. OVP'deki yüzde 28,4'lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin mevcut ücrete aynen yansıtılması halinde yaklaşık 7 bin 973 TL'lik artış ortaya çıkıyor.

Bu hesaplamaya göre 2027 yılında net asgari ücret yaklaşık 36 bin 49 TL'ye yükseliyor. Böylece yıl sonu enflasyon tahmininin zam oranı olarak kabul edildiği senaryoda asgari ücret 36 bin TL sınırını aşmış oluyor.

Ancak bu rakam kesinleşmiş bir zam oranını veya hükümet tarafından açıklanmış resmi bir teklifi ifade etmiyor. Hesaplama yalnızca OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmininin mevcut asgari ücrete uygulanmasına dayanıyor.

İKİNCİ SENARYODA 33 BİN 971 TL

Asgari ücret için yapılan ikinci hesaplamada ise OVP'deki 2027 yılı enflasyon hedefi baz alınıyor. Programda gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlendi.

Mevcut 28 bin 75,50 TL'lik net asgari ücrete yüzde 21 zam yapılması halinde yeni ücret yaklaşık 33 bin 971 TL oluyor.

Böylece OVP'deki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ile 2027 enflasyon hedefinin esas alındığı iki senaryo arasında yaklaşık 2 bin 78 TL fark ortaya çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN 8 AYLIK KAYBI 6 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Aralık ayında yapılacak pazarlığın seyrini etkileyebilecek bir başka unsur ise çalışanların yıl içerisinde yaşadığı alım gücü kaybı olacak.

TÜİK verilerine göre ağustos itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,51'e ulaşırken, yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 22,07 olarak gerçekleşti. DİSK-AR'ın hesaplamasına göre ise 28 bin 75,50 TL'lik asgari ücret, yılın ilk sekiz ayında enflasyon karşısında 6 bin 196 TL değer kaybetti.

Bu kaybın ücret görüşmelerinde işçi tarafının gündeme getireceği başlıklardan biri olması bekleniyor.

GIDA, KONUT VE ULAŞIMDAKİ ARTIŞ DA HESABI DEĞİŞTİREBİLİR

Asgari ücretlinin bütçesinde önemli yer tutan temel harcama kalemlerindeki fiyat artışlarının genel enflasyonun üzerinde seyretmesi de pazarlıkta etkili olabilir.

Ağustos ayında yıllık enflasyon gıdada yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konutta ise yüzde 39,77 olarak gerçekleşti.

Özellikle konut, ulaşım ve gıda harcamalarındaki artışın ücretlinin satın alma gücü üzerindeki etkisi nedeniyle işçi tarafının yalnızca gelecek yılın enflasyon hedefini değil, 2026 yılında gerçekleşen kaybın telafi edilmesini de talep etmesi bekleniyor.

REFAH PAYI GELİRSE RAKAM YÜKSELEBİLİR

OVP üzerinden yapılan hesaplamalar 2027 asgari ücreti için 33 bin 971 TL ile 36 bin 49 TL arasında iki senaryoyu gündeme getirse de nihai rakam farklı olabilir.

Gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması, yıl içerisinde oluşan alım gücü kaybının telafi edilmesi veya ücret artışına ilave bir refah payı eklenmesi halinde asgari ücret OVP üzerinden yapılan hesaplamaların üzerine çıkabilir.

Bu nedenle 33 bin 971 TL ve 36 bin 49 TL'lik rakamlar şimdilik resmi zam teklifi değil, OVP'deki oranlar üzerinden oluşturulan senaryolar olarak değerlendiriliyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilecek.

2026 yılı için yürütülen görüşmeler 12 Aralık'ta başlamış, yeni asgari ücret 23 Aralık'ta açıklanmıştı. Benzer bir takvim izlenmesi halinde 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin de aralık ayının sonlarına doğru netleşmesi bekleniyor.