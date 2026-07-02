Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD-İran çatışması, yüksek enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi nedeniyle Türk bankaları, banka dışı finansal kuruluşlar ve sigorta şirketlerine ilişkin 2026 yıl ortası sektör görünümünü "Nötr"den "Kötüleşiyor"a revize etti.

FITCH'TEN TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNE GÖRÜNÜM REVİZYONU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk finans sektörüne ilişkin 2026 yıl ortası değerlendirmesini yayımladı.

Kuruluş, ABD-İran çatışması, yüksek enflasyon, zayıflayan makroekonomik görünüm ve faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağı öngörüsü nedeniyle bankalar, banka dışı finansal kuruluşlar (NBFI) ve sigorta şirketlerinin faaliyet koşullarının kötüleştiğini belirtti.

Bu kapsamda üç sektör için görünüm "Nötr"den "Kötüleşiyor"a revize edildi.

BANKALAR İÇİN EN BÜYÜK RİSK YÜKSEK FAİZ

Fitch'e göre Türk bankalarının önündeki en önemli zorluk, faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalacak olması.

Kuruluş, TL faiz indirimlerinin net faiz marjlarını destekleyeceğini ancak yükümlülüklerin varlıklardan daha hızlı yeniden fiyatlanması nedeniyle bu sürecin beklenenden daha uzun süreceğini değerlendirdi.

Aylık kredi büyüme sınırları, zorunlu karşılıklar, TL mevduat payına ilişkin düzenlemeler, artan kredi karşılıkları ve enflasyona bağlı maliyetlerin de bankaların kârlılığı üzerinde baskı oluşturacağı ifade edildi.

AKTİF KALİTESİNDE BOZULMA BEKLENİYOR

Fitch, daha yavaş ekonomik büyüme ve yüksek faiz ortamı nedeniyle 2026 yılında aktif kalitesinde bozulmanın devam edeceğini öngördü.

Özellikle teminatsız bireysel krediler ile KOBİ segmentinde tahsili gecikmiş alacak oranlarında ılımlı artış bekleyen kuruluş, buna rağmen yeterli karşılıklar ve karşılık öncesi kârlılık sayesinde bozulmanın yönetilebilir seviyede kalacağını belirtti.

Raporda ayrıca İran çatışmasının ardından kısa süre duran Türk bankalarının tahvil ihraçlarına yeniden başladığı, uygun piyasa koşullarında sermaye piyasalarına erişimin devam edeceği ifade edildi.

Mevduat dolarizasyonunun kontrol altında olduğu ancak para politikası ve piyasa güvenine karşı hassasiyetini koruduğu da vurgulandı.

BANKA DIŞI FİNANSAL KURULUŞLAR DA BASKI ALTINDA

Fitch, finansman ve leasing şirketleri başta olmak üzere banka dışı finansal kuruluşların da yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle baskı altında kalacağını bildirdi.

Kuruluş, özellikle finansman esnekliği ve likidite açısından daha hassas olan bu kuruluşlarda aktif kalitesi ve kârlılık üzerinde baskının süreceğini değerlendirdi.

Leasing şirketlerinin 2025 yılında düşük faizle kullandırdığı krediler nedeniyle 2026'da vade uyumsuzluğundan kaynaklanan marj daralması yaşayabileceği belirtilirken, faktoring sektörünün büyümesi ve aktif kalitesinin makroekonomik gelişmelere duyarlı olduğu ifade edildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN DE GÖRÜNÜM ZAYIFLADI

Fitch, hayat dışı sigorta sektöründe yüksek enflasyon ve yoğun rekabet nedeniyle kârlılığın zayıflamasını beklediğini açıkladı.

Artan hasar maliyetlerinin teknik marjları daralttığı, bazı şirketlerin pazar payını korumak amacıyla prim indirimine gitmesinin teknik kârlılık üzerinde ilave baskı oluşturduğu belirtildi.

Motorlu araç, yangın ve sağlık branşlarında birleşik rasyoların ilk çeyrekte bozulduğu ve bu eğilimin yıl boyunca devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuruluş, sigorta şirketlerinin kârlılığının ise banka mevduatları ve devlet tahvillerinden elde edilen yüksek yatırım gelirlerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞMEDİ

Fitch, sektör görünümlerinin faaliyet ve iş ortamına ilişkin genel değerlendirmeleri yansıttığını vurgulayarak, bunun kredi notu görünümlerinden farklı olduğunu belirtti.

Kuruluş, Türk bankaları, sigorta şirketleri ve banka dışı finansal kuruluşların kredi notu görünümünün ise "Durağan" olmaya devam ettiğini açıkladı.