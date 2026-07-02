Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 verilerine göre, dünya genelinde en yüksek gümüş rezervine sahip ülke 140 bin ton ile Peru oldu. Peru'yu 94 bin ton ile Avustralya ve 92 bin ton ile Rusya takip etti.

Listede Çin, Polonya, Meksika, Şili, ABD ve Bolivya da ilk 10'da yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

TÜRKİYE 14. SIRADA

Güncellenen verilere göre Türkiye, 4 bin 100 ton gümüş rezerviyle dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri arasında 14. sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler (2026)

Peru – 140.000 ton

Avustralya – 94.000 ton

Rusya – 92.000 ton

Çin – 70.000 ton

Polonya – 61.000 ton

Meksika – 37.000 ton

Şili – 26.000 ton

ABD – 23.000 ton

Bolivya – 22.000 ton

Arjantin – 6.500 ton

Kazakistan – 5.100 ton

Kanada – 4.800 ton

Türkiye – 4.100 ton

Fas – 2.900 ton

Kaynak: Milli Gazete

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