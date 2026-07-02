Dünyaca ünlü veri platformu Global Firepower, 2026 yılına ilişkin "Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri" listesini güncelledi. Peru listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye 4 bin 100 tonluk rezerviyle ilk 15 ülke arasına girmeyi başardı.
Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 verilerine göre, dünya genelinde en yüksek gümüş rezervine sahip ülke 140 bin ton ile Peru oldu. Peru'yu 94 bin ton ile Avustralya ve 92 bin ton ile Rusya takip etti.
Listede Çin, Polonya, Meksika, Şili, ABD ve Bolivya da ilk 10'da yer alan ülkeler arasında bulunuyor.
TÜRKİYE 14. SIRADA
Güncellenen verilere göre Türkiye, 4 bin 100 ton gümüş rezerviyle dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri arasında 14. sırada yer aldı.
Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler (2026)
Peru – 140.000 ton
Avustralya – 94.000 ton
Rusya – 92.000 ton
Çin – 70.000 ton
Polonya – 61.000 ton
Meksika – 37.000 ton
Şili – 26.000 ton
ABD – 23.000 ton
Bolivya – 22.000 ton
Arjantin – 6.500 ton
Kazakistan – 5.100 ton
Kanada – 4.800 ton
Türkiye – 4.100 ton
Fas – 2.900 ton
Kaynak: Milli Gazete
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