Bakan Şimşek açıklamasında ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve bankacılık verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62'ye yükselerek son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti.

Şimşek, uygulanan ekonomi programının yatırımcı güvenini güçlendirdiğini vurgulayarak, ters dolarizasyon sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik.



Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.



Türk lirasına duyulan… pic.twitter.com/jUj6PLniE3 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 9, 2026

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe katettik. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı."

Şimşek, ekonomi yönetiminin temel hedeflerinden birinin Türk lirasına olan güveni kalıcı şekilde artırmak olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."