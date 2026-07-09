Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın işletilmesini sürdürecek yeni anlaşmanın son aşamaya geldiğini belirterek, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanmasının hedeflendiğini söyledi.

12 AYLIK YENİ ANLAŞMA GELİYOR

Irak-Türkiye petrol boru hattına ilişkin mevcut anlaşmanın bu ay sonunda sona ereceğini hatırlatan Bayraktar, sürecin kesintiye uğramaması için yeni bir mutabakat üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Bayraktar, "Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." dedi.

"PETROL AKIŞI DEVAM EDECEK"

Irak'tan Türkiye'ye petrol sevkiyatına da değinen Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini vurguladı.

Bakan Bayraktar, Irak ile Türkiye arasındaki enerji iş birliğinin çok daha geniş bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu konuda Iraklı yetkililerle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

KAPASİTE 2,5 MİLYON VARİLE ÇIKARILABİLİR

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın kapasitesinin artırılmasının da gündemde olduğunu belirten Bayraktar, mevcut altyapının önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.

Bayraktar, hattın mevcut kapasitesinin daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini belirterek, ilave yatırımlarla günlük taşıma kapasitesinin 2,5 milyon varile kadar çıkarılabileceğini ifade etti.

Bakan, mevcut hat sayesinde büyük ölçekli yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmadan 1,5 milyon varillik kapasitenin kısa sürede kullanılabileceğini, yapılacak ek yatırımlarla bu seviyenin daha da artırılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

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