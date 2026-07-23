Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam gelirken, motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Araç sahipleri, zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. İşte 23 Temmuz 2026 itibarıyla il il akaryakıt fiyatları...

BENZİNE 1,23 TL ZAM GELDİ

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1,23 TL zam uygulandı. Zam pompaya yansırken, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları ise aynı kaldı.

23 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN, LPG, BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,00 TL

Motorin: 74,27 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,85 TL

Motorin: 74,12 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 67,97 TL

Motorin: 75,39 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,25 TL

Motorin: 75,66 TL

LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru, uluslararası ürün fiyatları ve vergi düzenlemeleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kalemlerde yaşanan değişimler, pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.