CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), Balıkesir'de hayata geçirmeyi planladığı IV. Grup Maden Ocağı Projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı alındığını duyurdu. Şirket, gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yatırımcılarla paylaştı.

Şirket, daha önce 24 Şubat 2026 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Demir Export A.Ş.'den devraldığı ve ruhsat devir işlemleri 30 Ocak 2026'da tamamlanan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahası için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığını ve Proje Tanıtım Dosyası'nın T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulduğunu açıklamıştı.

ÇED OLUMLU KARARI VERİLDİ

Şirket tarafından KAP'a yapılan son açıklamada, T.C. Balıkesir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısının şirkete tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada, Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Sarıalan Mahallesi mevkiinde yapılması planlanan "Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup Maden Ocağı" projesine ilişkin sunulan Proje Tanıtım Dosyası'nın incelendiği ve proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verildiği bildirildi.

YATIRIM SÜRECİNDE ÖNEMLİ EŞİK AŞILDI

ÇED olumlu kararının alınmasıyla birlikte, şirketin Balıkesir'de planladığı maden ocağı yatırımında önemli bir izin süreci tamamlanmış oldu. Projenin bundan sonraki aşamalarına ilişkin gelişmelerin de şirket tarafından kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılması bekleniyor.

CVKMD hisseleri yazım sırasında yüzde 0,48’lik yükseliş ile 37,42 TL’den işlem gördü.

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