Piyasalar Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına kilitlenmiş durumda. Ekonomi çevrelerinde ağırlık kazanan beklenti, politika faizinde 150 baz puanlık indirim yönünde. Böyle bir adım, kredi tarafının yanı sıra en hızlı etkiyi TL mevduat faizlerinde gösterecek.

Faiz indirimi, mevcut vadeli mevduatları etkilemeyecek. Ancak karar sonrası açılacak yeni hesaplarda bankaların uyguladığı oranların aşağı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE BEKLENTİ NE?

Piyasada şu anda kampanyalı ve yüksek tutarlı mevduatlarda %49 – %51 bandı öne çıkıyor. 150 baz puanlık indirim sonrası bankaların yeni açılacak mevduatlar için oranları kademeli olarak %47,5 – %48,5 aralığına çekmesi öngörülüyor.

Bankacılık kaynakları, özellikle 32 günlük kısa vadeli mevduatlarda güncellemenin daha hızlı olacağına dikkat çekiyor.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE OLUR?

Faiz indirimi sonrası oluşabilecek %48,5 yıllık brüt mevduat faizi varsayımıyla yapılan hesaplamaya göre:

Brüt getiri: yaklaşık 42.500 TL

Stopaj sonrası net getiri: yaklaşık 40.300 TL

Mevduatta stopaj oranı %5 kabul edilmiştir. Getiri tutarları bankaya ve gün sayısına göre sınırlı farklılık gösterebilir.

FAİZ DÜŞMEDEN ÖNCE TABLO NASILDI?

Mevduat faizlerinin %50 civarında seyrettiği ortamda, 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 41.500 – 42.000 TL bandında oluşuyordu.

150 baz puanlık indirim sonrası aynı tutarın aylık kazancı 1.000 – 1.700 TL aralığında azalıyor.

PİYASADA NASIL BİR YOL HARİTASI BEKLENİYOR?

Ekonomi çevrelerinde öne çıkan beklentiye göre:

Mevcut vadeli mevduatlar eski oranlardan devam edecek

Yeni açılacak hesaplar daha düşük oranlarla bağlanacak

Bankalar yüksek faizli kampanyaları kademeli olarak sonlandıracak

Bu nedenle faiz kararı öncesinde yüksek oranlardan mevduat bağlayan yatırımcıların, olası düşüşten daha sınırlı etkilenmesi bekleniyor. 150 baz puanlık bir faiz indirimi, mevduat tarafında sert bir kırılmadan ziyade kontrollü bir geri çekilmeye işaret ediyor. İlk aşamada düşüşün 1–2 puanla sınırlı kalması, bankaların fonlama maliyetlerine göre yeni oranları adım adım revize etmesi bekleniyor.

Bu görünüm, kısa vadede TL mevduatın hâlâ yüksek getiri sunmaya devam edeceğine işaret ederken, yatırımcılar açısından “yüksek oranı kilitleme” döneminin de yavaş yavaş sona yaklaşıldığına dair sinyaller veriyor.