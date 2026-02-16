Sektör kaynaklarına göre en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,79 seviyesine kadar geriledi. Bu oran her ne kadar sınırlı bir düşüşe işaret etse de, kredi kullanmayı planlayanlar için toplam maliyette önemli farklar yaratabiliyor. Bankalar arasındaki rekabetin artması ve olası politika faiz indirimi beklentileri, kredi faizlerinde aşağı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor.

250 bin TL kredi çeken ne kadar ödüyor?

Güncel oranlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre 12 ay vadeli 250 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme tablosu şöyle şekilleniyor:

Kredi tutarı: 250.000 TL

Ortalama faiz: %2,79 – %3,49 bandı

Vade: 12 ay

Aylık taksit: yaklaşık 26 bin TL seviyesinde

Toplam geri ödeme: 310 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor

Faiz oranı bankadan bankaya değişirken, aynı kredi tutarı için toplam geri ödeme rakamları da ciddi farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin kredi kullanmadan önce bankalar arasında oran ve masraf karşılaştırması yapması kritik önem taşıyor.

Gözler Merkez Bankası ve yeni kampanyalarda

Piyasada mart ayı ve sonrasında gelebilecek olası faiz adımları konuşulurken, bankaların kredi kampanyalarını artırabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre politika faizinde olası gevşeme sinyali gelmesi halinde ihtiyaç kredisi faizlerinde daha belirgin bir düşüş görülebilir.

Şimdilik kredi cephesinde “sessiz rekabet” devam ederken, faizlerdeki bu sınırlı geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.