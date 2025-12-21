Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,82, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,02 oranında değer kazandı. Yatırım fonları arasında en güçlü performans, yüzde 2,76'lık artışla Kıymetli Maden Fonlarında görülürken, haftayı değer kaybıyla kapatan yatırım fonu bulunmadı.

BES fonlarında da benzer bir tablo öne çıktı. Kıymetli Madenler fonları, yüzde 2,51'lik yükselişle haftanın en fazla kazandıran grubu olurken, bu kategoride de gerileyen fon olmadı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisini, yüzde 55,6'lık artışla ATLAS Portföy Serbest (TL) Fon sağladı.

BES tarafında ise Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 8,69'luk yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak öne çıktı.

EN FAZLA KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta yatırım fonları içinde en fazla değer kaybeden fon, yüzde 22,97 düşüşle Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Emeklilik fonlarında ise AGESA Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,54'lük gerilemeyle haftanın en çok kaybettiren BES fonu olarak kayıtlara geçti.