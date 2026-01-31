Borsa İstanbul’un rekorlarla kapattığı haftanın ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) makrofinansal istikrarı güçlendirecek kritik bir hamle yaptı. Merkez Bankası, parasal sıkılaşma sürecini desteklemek amacıyla yabancı para (YP) kredileri ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) yönelik büyüme sınırlarını aşağı çekti.

TCMB tarafından yapılan resmi açıklamada, yabancı para kredilerindeki genişlemenin kontrol altına alınması hedefleniyor. Buna göre:

• YP Krediler: Daha önce sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olarak uygulanan büyüme sınırı, yüzde 0,5’e düşürüldü.

• Kredili Mevduat Hesapları (KMH): Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarında sıkça başvurduğu kredili mevduat hesaplarına da ilk kez sınır getirildi. KMH limitlerindeki büyüme sınırı, sekiz haftalık periyotlar için yüzde 2 olarak belirlendi.

Ev alacaklar için oyun değişti: BDDK konut kredisi kurallarını güncelledi Ev alacaklar için oyun değişti: BDDK konut kredisi kurallarını güncelledi

TCMB’den kredi musluklarına sıkı denetim kararları geldi 1

"SIKI PARASAL DURUŞ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Merkez Bankası, bu kararın gerekçesini "makroihtiyati çerçeveyi güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek" olarak açıkladı.

Özellikle borsa ve altın piyasalarındaki rekor getiri arayışının sürdüğü bu dönemde, banka piyasadaki likidite fazlasını ve kredi iştahını dengelemeyi hedefliyor.

BDDK'dan yeni hamle! Kart borçlarına 48 ay vade, limitlerde yüzde 50-80 oranında azaltma kararı BDDK'dan yeni hamle! Kart borçlarına 48 ay vade, limitlerde yüzde 50-80 oranında azaltma kararı

TCMB’den kredi musluklarına sıkı denetim kararları geldi 2

PİYASA UZMANLARI NE DİYOR?

Bu adım, piyasada "miktarsal sıkılaşma" olarak yorumlanıyor. Yabancı para cinsi kredilerin sınırlandırılması, şirketlerin döviz borçlanma iştahını dizginleyerek döviz kurları üzerindeki olası baskıyı azaltabilir.

Tüketici tarafında ise KMH sınırlandırmasıyla iç tüketimin soğutulması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERMeteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ riski bir arada!Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ riski bir arada!
PARTNERTürkiye'nin geçen yılki ihracatında yüklerin yarıdan fazlası gemilerle taşındıTürkiye'nin geçen yılki ihracatında yüklerin yarıdan fazlası gemilerle taşındı