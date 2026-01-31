TCMB tarafından yapılan resmi açıklamada, yabancı para kredilerindeki genişlemenin kontrol altına alınması hedefleniyor. Buna göre:

• YP Krediler: Daha önce sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olarak uygulanan büyüme sınırı, yüzde 0,5’e düşürüldü.

• Kredili Mevduat Hesapları (KMH): Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarında sıkça başvurduğu kredili mevduat hesaplarına da ilk kez sınır getirildi. KMH limitlerindeki büyüme sınırı, sekiz haftalık periyotlar için yüzde 2 olarak belirlendi.

"SIKI PARASAL DURUŞ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Merkez Bankası, bu kararın gerekçesini "makroihtiyati çerçeveyi güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek" olarak açıkladı.

Özellikle borsa ve altın piyasalarındaki rekor getiri arayışının sürdüğü bu dönemde, banka piyasadaki likidite fazlasını ve kredi iştahını dengelemeyi hedefliyor.

PİYASA UZMANLARI NE DİYOR?

Bu adım, piyasada "miktarsal sıkılaşma" olarak yorumlanıyor. Yabancı para cinsi kredilerin sınırlandırılması, şirketlerin döviz borçlanma iştahını dizginleyerek döviz kurları üzerindeki olası baskıyı azaltabilir.

Tüketici tarafında ise KMH sınırlandırmasıyla iç tüketimin soğutulması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi bekleniyor.