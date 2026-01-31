BDDK’nın yeni kararıyla birlikte, tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde 1. el ve 2. el konut ayrımı tamamen kaldırıldı. Böylece kredi kullanımında konutun sıfır ya da ikinci el olması artık tek başına bir kriter olmayacak. Uygulama, krediye erişimde eşitliği artırmayı hedefliyor.

ENERJİ SINIFI KRİTERİ GENİŞLETİLDİ

2010 yılından sonra inşa edilen binalar için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Bu düzenleme ile enerji verimliliği görece yüksek olan konutların kredi kullanımında daha avantajlı hale gelmesi amaçlanıyor.

İLK KONUTUNU ALACAKLARA İLAVE AVANTAJ

İlk kez konut satın alacak tüketiciler için değeri 5 ile 7 milyon TL arasında olan konutlarda, enerji sınıfına bağlı olarak daha yüksek oranlarda kredi kullanımı mümkün hale geldi. Böylece orta gelir grubunun konuta erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

5 MİLYON TL ALTI KONUTLARDA KREDİ ORANI YÜZDE 90

Yeni karar kapsamında değeri 5 milyon TL’ye kadar olan konutlarda azami kredi oranı yüzde 90’a yükseltildi. Bu düzenleme, özellikle peşinat birikimi sınırlı olan alıcılar için önemli bir kolaylık olarak öne çıkıyor.

ÖNCEKİ KARARLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

BDDK, 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı kapsamında belirlenen diğer hususların, yeni oranlar esas alınarak uygulanmaya devam edileceğini de açıkladı.

Söz konusu kararın bankalara duyurulacağı ve BDDK’nın resmi internet sitesinde yayımlanacağı bildirildi. Yeni düzenlemelerin, konut piyasasında krediye erişim koşullarını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.