Ekonomi yönetiminin sıkılaşma adımları ve piyasadaki likidite koşulları, yatırımcıların varlık dağılımı stratejilerinde katılım esaslı fonları daha görünür kılıyor. Kuveyt Türk Portföy’ün 24 Mart 2026 tarihli güncel fon getirileri tablosu, farklı varlık sınıflarının son çeyrekteki performans ayrışmasını net bir şekilde ortaya koydu. Veriler, özellikle tematik fonlar ile karma strateji izleyen değişken fonların getiri oranlarında diğer kategorilere göre pozitif bir ayrışma yaşadığını gösteriyor.

Varlık Sınıflarında Dönemsel Getiri Farklılıkları

Yayımlanan getiri tablosuna göre, son 3 aylık periyotta en yüksek nominal getiri %27,1 oranıyla KNJ (Enerji Katılım Fonu) tarafında gerçekleşti. Enerji sektöründeki küresel ve yerel gelişmelerin fon fiyatlamalarına yansıdığı gözlemlenirken, yabancı hisse senedi kategorisindeki bu ivmeyi %22,55 ile yerli hisse senedi yoğun fonlar (KPU) takip etti. Bu rakamlar, hisse senedi ağırlıklı portföylerin orta vadede enflasyon üzerinde bir getiri arayışında olan yatırımcılar için ana odak noktalarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Değişken ve Karma Stratejilerin Performans Sergilemesi

Piyasaların dalgalı seyrettiği son bir aylık dönemde ise daha dengeli bir varlık dağılımına sahip olan fonların performansı dikkat çekti. KDE (Dengeli Katılım Fonu), son bir ayda %4,51 getiri sağlayarak, aynı dönemde daha düşük performans gösteren diğer varlık sınıflarına göre pozitif bir direnç sergiledi. Değişken fon kategorisindeki bu hareketlilik, tek bir varlık sınıfına (sadece altın veya sadece döviz gibi) bağlı kalmak yerine, kira sertifikası ve hisse senedi gibi farklı enstrümanları barındıran "sepet" mantığının piyasa koşullarına uyum sağladığına işaret ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 293.25 3.424.250.833,50 % -0.76 11:25 SISE 48.42 3.062.583.119,23 % -0.53 11:25 MCARD 145.1 2.936.260.047,30 % 2.69 11:25 ASELS 353.25 2.876.980.176,25 % 0 11:25 ISCTR 13.64 2.613.528.612,90 % -0.22 11:25 Tüm Hisseler

Düşük Riskli Fonlarda İstikrarlı Seyir

Risk iştahı daha sınırlı olan yatırımcıların tercih ettiği TL bazlı para piyasası fonları (KLU, KTV) ise aylık bazda %2,7 bandında bir getiri eğrisi çizdi. Risk seviyesi 1 olan bu fonların sunduğu getiri, piyasadaki genel faiz/kâr payı oranlarıyla paralel bir seyir izleyerek likidite ihtiyacı olan yatırımcılar için öngörülebilir bir alan oluşturdu. Tablodaki veriler genel olarak değerlendirildiğinde, fonların risk seviyeleri yükseldikçe getiri potansiyelinin arttığı, ancak düşük riskli fonların da anapara koruma odaklı stratejilerde stabilite sağladığı görülüyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.