Son veriler, yatırımcıların belirli fonlara yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle büyük hacimli girişler, piyasa beklentilerinin belirli temalarda toplandığını gösteriyor.

Haftanın en dikkat çeken fonu TLY oldu. Toplamda 5,79 milyar TL net girişle zirvede yer aldı. Onu PHE (1,86 milyar TL), KZL (1,43 milyar TL) ve PBR (1,07 milyar TL) takip etti. Listeye giren bir diğer fon olan NES ise 398,94 milyon TL net giriş kaydetti.

Bu güçlü girişler, yatırımcıların özellikle belirli portföy yönetim stratejilerine ve tematik fonlara yöneldiğini gösteriyor.

EN ÇOK NAKİT ÇIKIŞI OLAN FONLAR

Öte yandan bazı fonlarda ise ciddi çözülmeler dikkat çekti. Yatırımcıların bu fonlardan çıkış yaparak farklı alanlara yöneldiği görülüyor.

Listenin başında OHB yer aldı. Fondan 706,59 milyon TL net çıkış gerçekleşti. Ardından FNO (512,87 milyon TL), GTA (312,27 milyon TL), AFT (310,45 milyon TL) ve YZG (300,73 milyon TL) geldi.

Bu çıkışlar, özellikle altın, teknoloji ve değişken fonlarda kısa vadeli kar realizasyonu veya riskten kaçış eğilimine işaret edebilir.

YATIRIMCI DAVRANIŞI DEĞİŞİYOR MU?

Son haftadaki para akışları, yatırımcıların daha seçici hareket ettiğini ortaya koyuyor. Belirli fonlarda yoğunlaşan girişler, tematik fırsat arayışının arttığını gösterirken; çıkış yaşanan fonlarda ise beklentilerin zayıfladığı veya portföy değişimlerinin hızlandığı görülüyor.

Fon piyasasında bu tür hareketler, önümüzdeki dönemde sektör bazlı ayrışmanın daha da belirginleşebileceğine işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım kararları kişisel risk-getiri tercihlerinize göre şekillendirilmelidir.