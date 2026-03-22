Borsa İstanbul’da temettü verimi yüksek hisseler, 2026 yılında yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Özellikle düzenli nakit akışı arayan yatırımcılar için temettü getirisi, hisse seçiminde belirleyici unsurlar arasında yer alırken; güçlü bilanço, sürdürülebilir kârlılık ve yüksek özsermaye yapısı bu hisseleri ön plana çıkarıyor. Son açıklanan verilere göre temettü verimi açısından öne çıkan şirketler arasında enerji, sanayi, bankacılık ve holding sektörlerinden önemli isimler bulunuyor. Listenin zirvesinde yer alan TÜPRAŞ (TUPRS) %6,30 temettü verimiyle dikkat çekerken, onu Ülker (ULKER) %6,10 ve Tofaş (TOASO) %5,84 ile takip ediyor.

SANAYİ VE ENERJİ ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle sanayi ve enerji tarafında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü nakit üretimi, temettü verimlerine doğrudan yansıyor. Tüpraş’ın yaklaşık 29,5 milyar TL’lik net kârı ve 62 milyar TL’yi aşan FAVÖK büyüklüğü, temettü kapasitesini destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Benzer şekilde Tofaş ve Ford Otosan gibi üretim gücü yüksek şirketler de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BANKACILIK HİSSELERİNDE TEMETTÜ DENGESİ

Bankacılık tarafında ise Garanti BBVA (GARAN), İş Bankası (ISCTR) ve Akbank (AKBNK) gibi büyük ölçekli bankalar öne çıkıyor. Bu hisselerde temettü verimleri %2–3 bandında şekillenirken, yüksek kârlılık ve güçlü özsermaye yapısı dikkat çekiyor. Özellikle Garanti BBVA’nın 110 milyar TL’yi aşan net kârı, sektördeki güçlü konumunu ortaya koyuyor.

HOLDİNG VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER LİSTEDE

Holding ve büyük ölçekli şirketlerde ise Koç Holding (KCHOL), Enka İnşaat (ENKAI) ve Turkcell (TCELL) gibi devler temettü verimi açısından yatırımcıların radarında bulunuyor. Bu şirketler yüksek piyasa değerleri ve geniş faaliyet alanlarıyla temettü sürdürülebilirliği konusunda öne çıkıyor.

GYO VE PERAKENDE HİSSELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gayrimenkul ve perakende tarafında Emlak Konut GYO (EKGYO), BİM (BIMAS) ve Migros (MGROS) gibi şirketler daha düşük temettü verimlerine rağmen istikrarlı kârlılıklarıyla öne çıkıyor. Özellikle BİM ve Migros gibi şirketler, operasyonel büyüme ile temettü potansiyelini destekleyen yapılarıyla dikkat çekiyor.

TEMETTÜ VERİMİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar, yüksek temettü veriminin tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığını vurguluyor. Şirketin kârlılığının sürdürülebilir olması, borçluluk seviyesi, nakit akışı ve sektörel dinamikler de yatırımcılar açısından kritik önem taşıyor. Ayrıca dönemsel olarak yüksek görünen temettü verimlerinin, fiyat hareketlerinden kaynaklı olabileceği de göz önünde bulunduruluyor.

Temettü hisseleri, özellikle dalgalı piyasalarda yatırımcılara düzenli gelir sağlayarak portföy dengesi oluşturma açısından önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Veriler için Fintnet2000’e teşekkür ederiz.