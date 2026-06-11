Şirket tarafından 11 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihale sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre GESAN, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Satınalma Stok Yönetimi ve Makina İkmal Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Muhtelif Donanımlı Beton Köşk ve Tip 2 Hücre Mal Alımı" ihalesine teklif verdi.

İhale komisyonu tarafından şirkete iletilen bildirimde, sunulan teklifin uygun bulunduğu ve GESAN'ın toplam 79.097.006 TL + KDV bedelle sözleşme imzalamaya davet edildiği belirtildi.

Şirket, ihaleye konu olan ürünlerin üretiminin bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı.

GESAN'ın söz konusu ihaleyi üstlenmesi halinde, şirketin iş hacmine ve gelirlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

GESAN hisseleri yazım sırasında yüzde 2,79’luk düşüş ile 87,3 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 5,38 yükseldi.

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