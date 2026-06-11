Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne pozitif başladı. Endeks, güne yüzde 0,30 yükselişle 13.785,85 puandan başlarken, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00 itibarıyla yüzde 0,32 primle 13.789 puan seviyesinde işlem gördü.

Günün ilk yarısında yatırımcıların odağında tavan ve taban hisseler yer aldı. TSİ 12.00 itibarıyla en fazla yükselen ve en fazla değer kaybeden ilk 5 hisse belli oldu.

Kaynak: Garanti e-Trader

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en yüksek yükselişi kaydeden hisseler şu şekilde sıralandı:

ENDAE (Enda Enerji Holding): 23,76 TL (%10,00)

ESCOM (Escort Teknoloji): 5,39 TL (%10,00)

GSDHO (GSD Holding): 6,60 TL (%10,00)

BESTE (Best Brands Enerji): 47,78 TL (%9,99)

EDATA (E-Data Teknoloji): 16,88 TL (%9,97)

EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla en çok değer kaybeden hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

ATSYH (Atlantis Yatırım Holding): 76,50 TL (%-10,00)

BIGEN (Birleşim Grup Enerji): 43,58 TL (%-10,00)

MAGEN (Margün Enerji): 33,40 TL (%-9,97)

EMPAE (Empa Elektronik): 142,70 TL (%-9,97)

TRILC (Türk İlaç ve Serum Sanayi): 1,35 TL (%-7,53)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 287.5 9.477.040.134,25 % 0.88 14:42 ASELS 378.25 6.216.636.610,75 % 0.4 14:42 SASA 2.59 6.049.600.126,94 % 3.6 14:42 AKBNK 66.75 4.259.052.684,75 % 0.98 14:42 EUPWR 98.2 3.984.094.115,30 % 1.66 14:42 Tüm Hisseler

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